Aux abonnés absents vendredi, que ce soit en défense ou sur le plan offensif, les Panthers se devaient en effet d’offrir un autre spectacle aux nombreux spectateurs qui avaient rallié le Bois St-Jean pour ce qui, en cas de défaite, eut été leur dernier match de la saison. Heureusement, il n’en a pas été ainsi, grâce avant tout au départ canon des Principautaires mais aussi, et surtout, à leur défense de fer. Concentrées, attentives, tranchantes, les filles de Pierre Cornia filaient à 16-8 et 30-19 à l’issue du premier quart. Si le rythme ralentissait ensuite c’était pour tout le monde sauf pour Jaleesa Maes, qui sortait à nouveau une grosse prestation (23pts-18 rebds) qui lui permettait ainsi de retarder encore un peu l’heure de la retraite sportive. Mais elle ne fut pas seule et il convient de souligner également l’apport de Manon Descamps, Emme Leblon et surtout Marie Peeters, impeccables.

Technique

Panthers : Owona 0, LEBLON 11, Borlée 0, DESCAMPS 13, De Waleffe 0, Peeters 11, Schwarz 3, BREMER 6, ROTBERG 14, MAES 23.

QT : 30-19, 15-15, 12-8, 24-20.