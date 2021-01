S’il s’agissait avant tout de ne pas perdre le rythme avant le déplacement de ce mercredi à SKW, les Liégeoises ont rendu une excellente en s’imposant largement sur le score de 89-56 après avoir dominé les quatre quarts-temps.





"Il faut être complet et préciser que notre adversaire – battu de 13 pts en Coupe d’Europe par Namur - est en phase de reprise puisque le championnat luxembourgeois ne redémarrera que le 13 février après 4 mois d’interruption due au Covid mais je suis néanmoins très satisfait du résultat et de la manière. Nous avons bien évolué tant en défense qu’en attaque et mes douze joueuses – y compris nos deux jeunes – ont toutes pu participer et marquer", analysait Pierre Cornia après la rencontre.





Face aux tenantes du titre luxembourgeois, avec deux américaines dans leur rangs, les Panthers ont en effet pu réciter leurs gammes et passer en revue leurs systèmes offensifs tout en variant les défenses.



Seul bémol, l’absence d’arbitres officiels alors que la demande avait été faite en temps utiles auprès de la fédération et confirmée par celle-ci. Ce n’est pas comme si la corporation était surchargée par les temps qui courent…



Liège Panthers 89 - Grengewald 56