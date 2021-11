Ce n’est finalement que dans les dernières secondes que les Principautaires faiblissaient un peu tandis que les Anversoises se faisaient plus pressantes. Avec une grosse défense, notamment de Manon Descamps (également très présente en attaque), et un tout gros match de Jalee Maes (en double-double avec 17pts, 14 rbds et 1 contre), les Liégeoises ont limité Boom à 63 pts seulement et continuent à coller à leur tableau de marche puisqu’elles n’ont été jusqu’ici battues que par les deux grand favoris de la compétition.





Phantoms Boom 63 - Liège Panthers 69



QT: 15-21,12-15, 13-16, 23-17



Phantoms Boom : LANDRY 3-6, Ndiribe -, Vloeberghs 0-0, Bah 3-0, GOYVAERTS 5-11, Van Eupen 0-1, JORIS 6-5, S.BELL 5-2, Van Hoof 5-7, ADAMS 0-4, E.Bell 0-0, Daelemans -.



Liège Panthers: Doppée 0-5, LEBLON 3-2, DESCAMPS 8-8, FRANQUIN 2-2, Peeters 2-0, BREWER 6-1, Bremer 0-0, ROTBERG 7-6, Maes 8-9.

Face à un adversaire direct pour le dernier carré et au lendemain d’un éprouvant déplacement à Madrid en EuroCup (lourde défaite et retour à 5h00 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi) les filles de Pierre Cornia ont fait la démonstration de toutes leurs ressources morales en l’emportant avec autorité au terme d’une partie qu’elles auront dominé quasiment de bout en bout (repos :27-36).