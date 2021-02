Liège Panthers: Tremblez 0-4, Doppée 2-0, LEBLON 2-0, Osselaere 0-2, SCHMIDT 13-5, Descamps 0-6, HENKET 8-11, FRANQUIN 3-0, Peeters 1-1, Lecoq -, Bremer 1-5, MAES 6-6 .





ION Waregem : M.VANHOUTTE 0-4, CLAESSENS 2-4, Vindevogel 1-1, Debaveye 2-6, K.Vanhoutte 0-0, Marcou 0-2, BOGAERT 2-4, T’Jollyn 0-0, Devoldere 0-0, Foutry 0-0, DESPLENTER 2-3, DESMET 16-0.

En suivant son exemple, les Panthers serraient les boulons défensivement et limitaient les visiteuses à 9 petites unités dans le second acte tout en dominant copieusement le rebond (53 prises au total !). L’avance de 11 unités acquise au repos augmentait encore durant le troisième quart alors que Schmidt et Henket prenaient totalement la mesure de la défense adverse. Le cap des vingt-cinq longueurs était atteint à l’entrée du money-time et le coach liégeois pouvait alors se permettre de faire tourner l’entièreté de son banc. QT: 16-16, 20-9, 16-10, 24-14