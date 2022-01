Bien rentrer dans la partie et défendre dur : telles étaient les clés de cette rencontre pour les Panthers si elles souhaitaient atteindre pour la première fois une finale de Coupe de Belgique.

D’emblée, les filles de Pierre Cornia démontraient qu’elles avaient bien saisi le message. Si les Anversoises marquaient le premier panier, les visiteuses faisaient jeu égal dans le round d’observation avant de placer un cinglant 11-0 qui leur permettait de creuser un premier écart à 7-18. Bien sûr, il n’était pas question pour les Boomoises d’abdiquer et sous l’impulsion de Joris, celles-ci profitaient des premières rotations pour revenir progressivement dans la partie à 20-25 (10e) et même 28-28 en début de deuxième acte. C’était au tour des Principautaires de réagir de deux triples qui leur redonnaient de l’air alors que le coach local contestait assez violemment l’arbitrage. De quoi prendre une technique qui permettait à Eden Rotberg, sur une série de lancers, de placer un nouveau break : 31-39 et 34-41 au repos.

Dès la reprise, une nouvelle accélération semblait mettre les Liégeoises définitivement sur orbite (24e : 36-50). Las, en moins d’une minute, tous ces espoirs étaient à nouveau réduits à néant par un sursaut local (7-0) orchestré par une intenable Ine Joris. L’internationale tenait à elle seule la boutique boomoise, répliquant à distance ou en pénétration à chaque panier liégeois (30e : 52-61). Et si les filles de Pierre Cornia parvenaient à maintenir une dizaine de longueurs d’avance jusqu’à l’entrée du money-time, l’inévitable Joris, bien aidée par Van Hoof, ramenait le score à 69-72.

Allait-on assister à un véritable hold-up ? Heureusement, non ! Jaleesa Maes et Eden Rotberg se chargeaient de répliquer d’un 5-0 qui mettait fin au suspense. Avec à nouveau huit longueurs d’avance, les Liégeoises contrôlaient jusqu’au bout pour arracher de haute lutte une première accession à une grande finale. Mais où s’arrêteront-elles ?

Technique

Boom : LANDRY 6-2, Ndiribe 0-0, Vloeberghs 3-0, Bah 4-0, GOYVAERTS 2-0, Van Eupen 0-0, JORIS 12-23, S.BELL 0-0, Van Hoof 0-6, ADAMS 2-6, E.Bell 5-0, Daelemans -.

Liège Panthers : Tremblez -, DOPPEE 6-8, Leblon 4-0, DESCAMPS 2-5, Peeters 0-1, Schwarz 3-0, BREWER 7-7, Bremer 0-0, ROTBERG 12-15, MAES 7-6.

Quarts : 20-25, 14-16, 18-20, 19-22.