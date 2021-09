Celui-ci a été remporté par le Royal Castors Braine qui, en finale, s’est imposé (87-77) au terme d’une rencontre de bon niveau face aux Championnes d’Allemagne 2019.

Pour les Panthers par contre, il s’agit là d’un résultat quelque peu décevant au vu des ambitions affichées cette année. Après les gros changements intervenus à l’entre-saison (départ de Laura Henket pour le Luxembourg, recrutement de deux étrangères aux profils nouveaux pour cette équipe mais aussi d’une jeune et talentueuse Suissesse) il est clair que la sauce doit encore prendre pour les Panthers version 2021-2022.



En pleine préparation mais à moins de trois semaines de la qualification à l’EuroCup, c’est en attaque que les filles de Pierre Cornia ont pataugé alors que la défense, encore perfectible, n’a jamais pris vraiment l’eau. Des ratés à l’allumage pas tellement étonnant dès lors qu’il leur faut assimiler de nouveaux systèmes et surtout un nouveau style de jeu plus adaptés aux renforts arrivées tout récemment.