Les Panthers tiennent leur intérieure ! Le club féminin liégeois a annoncé son premier renfort étranger. Il s'agit de Harriet Ottewill-Soulsby

La Germano-Britannique (née au Pays-Bas, elle détient la double-nationalité) est âgée de 27 ans et mesure 1m91. C’est une intérieure solide mais mobile qui présente également des stats offensives intéressantes (12,5 pts à 50% et 5,7 rbds) en DBBL (la ligue pro allemande où elle évoluait la saison dernière avec Heidelberg).



Après avoir été sélectionnée dans toutes les équipes nationales de jeunes britanniques, Harriet Ottewill-Soulsby a participé une fois à l’Eurobasket (2015) avec son équipe nationale. Elle a également bouclé un cursus universitaire complet aux USA au Lafayette Collège de Easton en Pennsylvanie (une D1 NCAA) avant de revenir en Europ comme semi-pro en Angleterre (Durham Palatinates) puis en Allemagne (Braunschweig) avant d’évoluer la saison dernière à Heidelberg dans le championnat professionnel allemand.



"Je cherchais une grande (au moins 1m90) qui puisse défendre et courir pour s‘adapter à notre jeu. Ses stats offensives sont également très intéressantes. Avec le budget qui est le nôtre, j’ai bon espoir d’avoir déniché la joueuse qui nous convient", analyse le coach Pierre Cornia qui est toujours en quête d’une meneuse de bonne taille. "Avec Morgane Armant et maintenant Harriet en plus du retour de blessure de Julia Franquin, notre secteur intérieur devrait être solide. C’est en effet sur la distribution que doivent se porter nos derniers efforts mais cela reste bien sûr tributaire de nos ressources budgétaire car il n’est pas question de vivre au-dessus de nos moyens. Là aussi, je cherche à gagner en taille alors qu’historiquement nous avons toujours eu des soucis sur ce poste à ce sujet."