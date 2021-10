Pour leur seconde sortie en phase de poules de cet EuroCup, c’est face aux très costaudes espagnoles de l’Estudiantes Madrid que se retrouvaient les Liégeoises. Crânement, à l’image de la jeune Julia Franquin (18 ans à peine), les Panthers rentraient dans cette partie pour rapidement mener 4-0. Et si les visiteuses laissaient entrevoir un premier échantillon de leur talent (et surtout de leur puissance intérieure), les Principautaires ne s’en laissaient pas conter et repartaient de l’avant à 10-5 et 16-7 via Brittany Brewer mais aussi Natacha Doppée et Jaleesa Maes qui profitaient de l’attention toute particulière accordée par la défense madrilène à Manon Descamps et Eden Rotberg.

À ce petit jeu, les Espagnoles restaient dans la partie mais il en allait de même de nos Liégeoises qui trouvaient toujours le moyen d’inscrire quelques paniers qui leur permettaient de poursuivre la course en tête jusqu’au repos en dépit de la réaction des fières Ibères. De quoi conserver la tête au changement de côté à 32-27.

Dès la reprise, les visiteuses resserraient encore d’un cran ou deux leur étau défensif. Ce qui se traduisait rapidement par quelques erreurs liégeoises vite punies par un adversaire très prompt à profiter de la moindre faille. Mais là encore, les Principautaires démontraient leurs progrès dans la gestion de ces rencontres serrées. Si bien qu’à l’issue du troisième acte, elles conservaient toujours un mince avantage (30e : 47-45).

Dès l’entrée du dernier quart, Madrid égalisait à 47-47 avant de passer devant pour la première fois par l’internationale Quevedo. Les filles de Pierre Cornia avaient beau tout donner, les expérimentées Espagnoles ne lâchaient plus rien une fois en tête et conservaient jusqu’au bout l’avantage. Encore une fois, les Panthers avaient fait trembler un grand, avant de tomber un peu trop courtes.

Fiche technique

Liège Panthers : Tremblez -, Doppée 11, LEBLON 5, DESCAMPS 0, FRANQUIN 8, Peeters 0, Schwarz 0, BREWER 11, Bremer 0, ROTBERG 8, Maes 12.

Estudiantes Madrid : Ortiz 12, FINGALL 5, Quevedo 17, GRETER 5, De Sancho 0, DIALLO 11, Conde 0, CARTER 11, Sotiriou 3, DE SANTIAGO 2.

Le Quarts : 16-10, 16-17, 15-18, 8-21.