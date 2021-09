D’ici 72 heures, les Panthers y verront déjà plus clair par rapport à des objectifs ambitieux ! À Bergen, en Norvège, elles auront en effet disputé la manche aller du tour de qualification à la FIBA EuropCup. Une rencontre dont se méfie le coach Pierre Cornia : "Bergen est une équipe pas très grande mais à la défense fort agressive. Invaincues en Norvège, elles marquent beaucoup. À nous donc de ne pas reculer et de jouer sur nos armes. Si on n’y arrive pas, c’est qu’on n’a pas le niveau requis pour l’EuropCup."

Or, à l’occasion de celle-ci et face à des équipes prestigieuses (Asvel Lyon et Estudiantes Madrid entre autres) le club s’est donné pour tâche de porter bien haut les couleurs de la ville de Liège. (...) Celle-ci qui, pour l’occasion, sera le sponsor-titre de l’équipe, comme l’explique Michel Faway, le président de l’ASBL Liège-Sport