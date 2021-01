C’est le traditionnel début de saison des jeunes en Wallonie. Un rendez-vous attendu avec impatience, avec les courses d’ouverture de Villers-le-Temple. Mais celles-ci sont annulées. "Après mûre réflexion, c’est avec regrets que le Royal Sporting Club Cycliste Nandrinnois a décidé de ne pas organiser le Grand Prix Raygeo pour les élites sans contrat et espoirs ainsi que les épreuves pour cadets et juniors prévues le samedi 27 février à Villers-le-Temple", indique le comité d’organisation. "L'incertitude concernant les mesures en vigueur à cette date est trop grande et ne permet pas une préparation optimale des épreuves."