Les Red Lions Loïc et Arthur Van Doren ont rendu une visite hors du commun à Embourg Liège Joachim Gilles

Venus en hélicoptère, les deux hockeyeurs ont fait le bonheur de nombreux fans.



Si le club a déjà par le passé reçu des Red Lions dans ses installations, voir deux hockeyeurs belges fraîchement médaillés d’or olympique arriver en hélicoptère, c’était une première pour Embourg et ses jeunes, ravis de voir deux de leurs idoles et d’obtenir selfies et dédicaces.

"Je n’ai vu que des sourires, j’en suis aussi heureux, surtout d’avoir marqué les esprits", confie le défenseur Arthur Van Doren, élu deux fois meilleur joueur au monde. "Il y a tellement de petits qui commencent à jouer, qui nous regardent et qui sont heureux de nous voir. (...)