Les réseaux sociaux ne cessent d’évoluer et occupent une place conséquente dans notre vie quotidienne. Depuis quelques années, ils sont aussi de plus en plus présents dans le monde du ballon rond. Rares sont les clubs à ne pas utiliser ce canal pour communiquer. Les réseaux sociaux sont aussi devenus un véritable site de rencontres entre joueurs et clubs. Certains ont même créé des pages et des sites permettant ces échanges.

Rencontre avec Olivier Baute, le fondateur du site le-football-liegeois.footeo, très répandu en province de Liège.





Olivier, quel est votre avis sur ce développement des réseaux sociaux dans le monde du foot amateur ?

"Je suis entièrement pour. Cela permet d’enlever beaucoup de barrières relationnelles. Les réseaux sociaux facilitent beaucoup les contacts. Alors qu’il y a dix ou vingt ans, il fallait chercher un numéro pendant plusieurs heures, aujourd’hui les gens entrent en contact en quelques secondes."

On peut dire que les réseaux sociaux sont devenus un vrai Tinder pour footballeurs…

"Oui. Il y a des clubs qui contactent des joueurs et des joueurs qui contactent des clubs. Parfois, il y en a qui le font à tout-va. Un même club contacte cinquante joueurs et puis, à quelques jours de la reprise, quand tous les noyaux sont complets, il envoie un message à certains joueurs pour dire qu’il ne compte plus sur eux."

Comment vous est venue cette idée de lancer un site internet et une page Facebook dédiés à cela ?

"Avant, j’étais présent sur le terrain. N’y étant plus, je voulais continuer à passer du bon temps. Ça a commencé il y a sept ou huit ans quand un joueur, Frédéric Bosak, un ancien espoir du Standard de Liège, m’a demandé si je ne voulais pas l’aider à chercher un club. Après, tout s’est développé petit à petit. C’est un travail entièrement bénévole qui me permet de créer de vraies relations sociales. Je ne cherche pas à faire de grandes audiences, ce n’est pas le but."

Ce type d’activité, n’est-ce pas la mort des agents ?

"Honnêtement, cela ne me tracasse pas. Je ne vois pas l’utilité d’un agent en dessous de la D1 amateurs. Cela me rend triste d’en voir même en provinciales. Les coachs ont beaucoup de contacts et, s’ils ont besoin d’aide, je suis là. Pareil pour les joueurs."