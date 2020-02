Durant l’été le soleil brillait sur le Val Fassotte. Les transferts promettaient une saison de folie avec des joueurs qui se connaissaient presque tous et dont l’expérience n’est plus à rappeler. Mais aujourd’hui la réalité est autre : Dison est troisième, derrière Fize et Wanze/Bas-Oha. "J’ai toujours pointé Bas-Oha comme étant une équipe dangereuse", rappelle Jean-Sébastien Legros, le T1 disonais.