Manfredi, lui, est de retour. Un coup-franc de Segniagbeto permettait aux Oies de sauver l'honneur juste à temps, dans les arrêts de jeu, alors que le marquoir indiquait un sec 3-0.

Heur-Tongeren retrouve la D2 cette saison et il avait du répondant. Suffisamment pour venir à bout du Visé actuel, qui s'alignait dans deux compositions distinctes, une par mi-temps. Une défaite à oublier, diront certains. D'autres, par contre, en tirent des enseignements, si ce n'était déjà fait au bout d'une semaine de reprise. Ce Visé-là doit et va se renforcer dans les semaines à venir, avec de la valeur ajoutée, obligatoirement.

La note positive, c'est le (grand) retour sur un terrain de foot d'Anthony Manfredi, gravement blessé à la fin du mois d'octobre dernier. Aligné sur son flanc gauche de prédilection, il ne cachait pas son plaisir. "J'étais revenu trois semaines à l'entraînement en mars, avec un peu plus d'appréhension, disait-il. J'ai vu le neurologue cette semaine et les signaux sont bons. Six mois après l'opération, je peux y aller franchement."



Le prochain rendez-vous des Visétois est fixé à mardi pour une joute amicale face au Sporting Charleroi, à huis clos.

Visé (1ère période): Crémer; Manfredi, Bonemme, Oluoch, Schillings; Cavagnera, Reciputi, Thuys; Legear, Perseo, Mputu.

Visé (2e période): Thomé; Benatia, Zennaro, George, Segniagbeto; Rosy, Nakhid, Hedy; Brrou, Panepinto, Lukungu.

Buts: 22e Geurts (1-0), 54e Hideg (2-0), 59e Camara (3-0), 90e+1 Segniagbeto (3-1).