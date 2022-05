Ce mercredi matin, à 10h, les joueurs et le staff du RFC Liège avaient rendez-vous à Rocourt pour prendre le car. En route pour Knokke et le dernier match de la saison, qui pourrait rimer avec titre en cas de victoire. 500 supporters sont autorisés à effectuer le déplacement en car. Ce matin, une petite partie des fans liégeois a accueilli les joueurs avec des chants, des fumigènes et des applaudissements au moment où le car s’apprêtait à prendre la route rue de la Tonne.

Les joueurs passeront une partie de l’après-midi à l’hôtel, avant de se rendre au stade (match à 20 heures). Ils reviendront sur Liège après le match.

