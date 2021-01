"Tout est parti d'une discussion sur Facebook entre supporters. Nous avons réuni tous les présidents des clubs de supporters, qui se sont mis d'accord pour pouvoir verser une prime de victoire supplémentaire au joueurs s'ils battent le RSCA. C'est une vraie action collective. Nous voulons montrer aussi à Anderlecht que Liège est toujours bien là et que ce n'est pas un petit club de village", explique Dominique Vaes, supporter qui se charge de la communication au sujet de l'action.



Concrètement, les clubs de supporters demandent un versement de 10€.

"Nous voulons montrer tout notre soutien. Certains sont très ouverts, d'autres disent qu'ils ont déjà payé leur abonnement alors que l'on n'a pas joué. Je leur réponds généralement à ces personnes qu'elles ont aussi fait d'importantes économies en n'allant pas au stade le dimanche."



En cas de défaite, où ira cet argent? "Nous avons contacté le club pour avoir son aval avant de lancer le projet. Si l'équipe perd, le club utilisera l'argent pour ce qu'il souhaite."



Alors, après avoir porté le club à bout de bras pour le sauver, après avoir apporté leur soutien au personnel hospitalier et aux malades durant la crise du Covid-19, les fans rouge et bleu montrent à nouveau qu'ils sont bien là, derrière l'équipe, malgré leur absence dans les gradins.



"Fiers de nos supporters" Du côté de Liège, on est très heureux de voir un tel engouement. "Ils nous ont contactés et nous avons été agréablement surpris. Nous sommes très fiers et cette action prouve à nouveau que Liège est une grande famille, avec des supporters derrière", déclare Pierre-Laurent Fassin, le directeur général.





