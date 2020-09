Les supporters du RFCL vont louper la première rencontre de leur équipe en championnat Liège Matthias Sintzen La Nationale 1 reprend ce week-end mais les fans des Sang et Marine devront encore un peu patienter. © Marquet

Après près de six mois sans match de championnat, joueurs et supporters de Liège se réjouissent de retrouver la compétition. Ce dimanche, le Matricule 4 disputera son premier match à Rupel-Boom. Mais ce sera sans ses fervents supporters, pourtant si précieux à domicile comme en déplacement.



En effet, le bourgmestre anversois a décidé de ne pas autoriser l'accès au stade pour les supporters visiteurs, en raison de la situation sanitaire actuelle. Les supporters rouge et bleu devront donc attendre la semaine prochaine pour voir leur équipe en action, face aux Francs Borains de Dante Brogno.