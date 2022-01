Les voins de Stockay et d’Engis en route vers une fusion ? Liège A.R. © Eda

Stockay et Engis vont-ils prochainement fusionner ? C’est une piste sérieuse en tout cas. Le dossier est sur la table.



La rumeur court depuis quelques semaines et à mesure des jours, l’information tend à se confirmer : Engis et Stockay vont fusionner. Le rapprochement entre les deux clubs n’est pas encore officiel ni entériné mais il est en bonne voie. "Oui, on est à table depuis quelques semaines et cela suit son cours, confirme Jean-Pierre Dalla Costa, le président stockali.