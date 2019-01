Ces derniers mois, plusieurs clubs de football ont reçu la visite de voleurs durant les entrainements. L’un d’eux a enfin été attrapé

Olne, Hermée, Houtain-Milanello, l’UCE Liège et plus récemment l’EJ Fléron ont été victimes de vols durant les entrainements. Gsm, portefeuilles, montres, et même voitures étaient la cible des voleurs.

En cette fin de semaine, un homme a été intercepté par les services de police … grâce à la géolocalisation d’une voiture volée à l’EJ Fléron récemment qui était activée.

En se rendant au domicile du malfrat, la police a retrouvé les objets des joueurs de l’UCE Liège, volés le 22 novembre dernier. « Même la Mercedes de Soumahoro a été retrouvée à Roulers », nous confirme Jean-Marie Raucq, le coach de l’UCE.

L’inspecteur en charge du dossier a demandé à tous les joueurs de prendre contact avec lui afin de leur rendre les objets volés. L’homme arrêté serait le chef de toute une bande de malfaiteurs de la région liégeoise.