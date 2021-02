Parmi les joueurs passés par les deux clubs, on retrouve Alexandre Czerniatynski. À Anderlecht de 82 à 85, il a connu quelques duels contre Liège et a secoué les filets liégeois à plusieurs reprises. Pour lui, affronter les Sang et Marine était toujours un moment particulier dans la saison. "Dans l’ancien stade, c’était tout à fait différent", dit l’ancien attaquant. "Il y avait toujours un match dans le match contre l’un des meilleurs défenseurs. C’était Giusto contre moi. Deux joueurs de caractère, qui n’avaient pas peur d’aller au duel. Avoir des occasions était très compliqué. Il mettait sa tête où d’autres ne mettraient pas le pied. Peu de joueurs aimaient l’affronter. Dans la vie privée, c’est un type très charmant mais sur le terrain, il fallait passer sur son corps pour avoir des occasions."