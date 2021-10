Mais la première grosse occasion viendra des Sang & Marine. Sur une passe en profondeur de Lallemand, Perbet tente un lob dans le rectangle lèche les montants de Gies à la 23e minute. Juste après la pause, Dender est rapidement réduit à 10 avec l'exclusion de Tarfi coupable d'un pied en avant sur Reuten.

Liège se trouve alors plus facilement contre un Dender encore plus bas et moins hargneux. Les tentatives de Lallemand, Lambot et un nouveau lob de Perbet juste au-dessus du but donnent le ton même si M'Barki et un coup-franc de Vanbelle alertent Debaty. Malgré deux autres frappes déviées devant la ligne, le matricule 4 continuera de pousser ... en vain.

Les hommes de Drazen Brncic reviennent de Dender avec le point du nul.Joachim GillesDender : Gies, Smet, De Backer, Ragolle, Borry, Vanbelle, Houdret, Rowell, Tarfi, M'Barki (90e Van Oudenhove), Casagolda (72e Hens). RFC Liège : Debaty, Nyssen (82e Van Den Ackerveken), Lambot, Bustin, D'Ostilio, Reuten, Rôdes, Mouchamps, Prudhomme, Lallemand, Perbet (67e Mouhli).Arbitre : M. ClerkxAvertissements : Rowell, Reuten, Mouchamps, Gies.Exclusion : 46e Tarfi.

