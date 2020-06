Liège confirme et rassure: "Oui, nous voulons une équipe plus forte que la saison dernière" © Marquet Liège Matthias Sintzen

Beaucoup de supporters se montrent inquiets mais le club veut prendre le temps de poser les bons choix. Les fervents supporters du matricule 4 attendent avec impatience de pouvoir à nouveau prendre place dans les tribunes de la rue de la Tonne pour voir leur équipe favorite se battre sur la pelouse. Ils sont déjà près de 700 à avoir pris leur abonnement pour la saison prochaine, c'est 75 de plus qu'en 2019-2020.



Pourtant, leur inquiétude semble de plus en plus grande. Beaucoup d'éléments importants du noyau quittent le navire et les arrivées ne sont pas (encore) à la hauteur de leurs espérances, bien qu'elles collent à la philosophie du club qui est de donner la chance aux jeunes et d'assurer une stabilité financière.



Mais la direction se veut rassurante. "Nous (...)