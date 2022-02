Liège est garnie d’or en kickboxing grâce à deux jeunes talents Liège Renaud Croix © Croix

Mourad Azzimani et Stacey Van Dyck sont revenus de Croatie avec l’or autour du cou.



C’est au Phoenix, à Grivegnée, que nous avons rencontré deux jeunes champions qui ont participé à une compétition européenne de haut niveau et qui en sont revenus avec la plus haute des récompenses. Nathalie Toro et son équipe sont partis avec 9 compétiteurs et ils sont rentrés avec 6 médailles. Mourad, gardera à jamais l’empreinte de cette compétition. "C’est bien sûr mon meilleur souvenir sportif. (...)