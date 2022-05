Liège: Debaty; Nyssen, Bustin, Lambot, D’Ostilio; Rodes, Reuten, Bruggeman (90e Cavelier), Mouhli (60e Mouchamps), Lallemand, Perbet (86e Van den Ackerveken).

Dender: Gies; Smet, De Backer, Ragolle, Borry, Van Belle; Rowell, Houdret (77e Casagolda), Hens, Van Oudenhove (82e N’Gongo); Valcke (63e M’Barki).

Arbitre: M. Soors.

Avertissements: Van Belle, Reuten, Deflandre (sur le banc), Englebert (sur le banc), D’Ostilio, Bustin, Hens.

Les buts: 74e Lallemand (1-0).

Rocourt était bouillant pour ce choc. En première mi-temps, il n’y en avait que pour Liège. Dender jouait à onze derrière. En attaquant vers leur public en feu, les locaux se créaient plusieurs occasions, notamment sur les nombreux corners obtenus. Mais le but ne tombait pas.En seconde période, le football n’était que l’ombre de lui-même. On assistait à un show arbitral qui courait dans tous les sens pour tenter de calmer les esprits bien chauds. La première occasion des visiteurs tombait à la 68e minute sur coup-franc mais Debaty était attentif.La rue de la Tonne était en stress total mais Lallemand, auteur d’un très grand match, délivrait les siens sur un assist de Reuten. Tout ce qu’il fallait.A présent, la victoire à Knokke est elle aussi obligatoire et la D1B sera dans la poche.