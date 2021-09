Liège l'emporte dans une magnifique ambiance à Thes Liège Emmanuel Thyssen Les Sang et Marine se sont imposés 0-2 devant des fans venus en nombre et qui ont donné de la voix durant tout le match. © MaMick Photography

Comment imaginer meilleur scénario que celui d’ouvrir la marque sur sa première action, le ballon à peine mis en jeu. Ce samedi, à Thes, Lallemand a ainsi mis Liège sur le velours. Même si les locaux ont eu l’occasion d’égaliser sur une tête de Vanaken, ce sont bel et bien les Liégeois qui doublaient la mise à la faveur d’un penalty provoqué par Mouchamps et converti, en plein milieu, par Perbet.



Bien sûr Liège a fait le gros dos une partie de la seconde mi-temps, Debaty devant plonger dans les pieds de Bangoura (70e) pour éviter un potentiel retour des locaux tentant. Ces derniers, s’ils tentaient de construire, péchaient souvent en zone de finition. Quant aux Rouge&Bleu, plusieurs centres n’ont pas trouvé preneur afin de plier définitivement le duel. Sérieux et appliqués, tout en se montrant efficaces avant la pause, les troupes de Drazen Brncic ont conquis une belle victoire chez une formation toujours avide de jouer les premiers rôles. Et, de surcroît, toujours sans concéder de but…



Fiche technique



Thes : Valkenaers; Bammens, Vanaken, M. Vermijl; Hulsmans, Ceulemans (84e Jeunen), Kerckhofs, Stefani, Battista; Bertaccini (L.Vermijl), Bangoura.

Liège : Debaty; Nyssen, Van Den Ackervecken, Bustin, D’Ostilio; Mouchamps, Köse, Rodes, Bruggeman (79e Gosselain); Lallemand, Perbet (90e Reuten)

Arbitre : M. Stevens

Avertissements : D’Ostilio, Vanaken, Debaty, Bammens

Les buts : 1re Lallemand (0-1), 37e Perbet sur pen. (0-2)