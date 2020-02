Il faudra encore un peu attendre.

Les avis étaient partagés ce samedi lorsque le CP Liège a annoncé que toutes les rencontres de provinciales devant se jouer dimanche étaient remises. En cause, les fortes averses la nuit de vendredi à samedi et durant la matinée qui suivit. Même si la pluie s'était calmée par la suite, il semblait peu intéressant d'abimer un peu plus les terrains en jouant dessus.

C'est la première journée qui est remise depuis le début du championnat mais les possibilités pour recaser les matchs n'étaient pas nombreuses. "Les clubs ont voté pour ne pas jouer au carnaval donc nous ne le ferons pas", explique Marc Collard-Bovy, président du CP.



C'est donc en mars qu'aura lieu la 22e journée. "Le dimanche 15 mars était la seule date possible. Si on doit encore remettre? On devra jouer à Pâques, si je ne me trompe."