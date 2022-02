Liège Natation a tout raflé ou presque lors des championnats francophones Liège Florian Caspers © Yves Bircic

Avec 29 médailles "Open" et 113 au total, le cercle crisnéen s’est imposé comme le meilleur club, et avec une confortable avance, de ces championnats francophones.



Une semaine après la compétition réservée aux jeunes (nés entre 2008 et 2011), c’était au tour des plus grands, soit les nageurs nés avant 2007, de se jeter à l’eau ce week-end dans le bassin de Charleroi. Avec un fonctionnement un peu particulier puisque les matinées étaient réservées aux séries par âge avant les finales l’après-midi avec les huit meilleurs nageurs dans chaque discipline. (...)