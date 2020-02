Les Panthers ont longtemps accroché les championnes de Belgique avant de s'incliner 65-57.

La rencontre, avancée en milieu de semaine pour permettre aux Castors de jouer ce week-end la demi-finale de la Coupe de Belgique (à Namur), voyait le retour de Celeste Trahan-Davis dans les rangs brainois.

Liège récupérait son coach Cornia, tout auréolé d’une qualification olympique en compagnie des Cats. Portées par la réussite de Borlée (2x3), ses Panthers démarraient bien la rencontre : 12-10 (6e).

Elles ne le savaient pas encore mais ce serait là leur seul fait d’armes aux 6,75 m puisqu’elles louperont leurs huit tentatives suivantes. Barrées par la taille et sous le joug de la puissance brainoise, qu’allait-il advenir des Liégeoises qui prenaient l’eau à 29-14 (15e) ? En mettant beaucoup d’énergie en défense, elles poussaient les Brabançonnes à la faute (offensive) et aux pertes de balle. Comme Maes et Henket prenaient leurs options dans la raquette, Liège avait remporté ce second quart et s’était approché à 33-21 à la mi-temps.

Quand le duo Henket-Leblon redémarra avec un 0-7, que Descamps et Doppée ajoutèrent trois bombes, les supporters liégeois se mirent à rêver d’un remake (à l’issue positive) de l’aller, où la Brainoise Lisowa avait réalisé le hold-up parfait, s’imposant dans les cinq dernières secondes (71-72). En tête après avoir donné une leçon d’efficacité aux Castors (43-45 ; Q3), Liège gaspillait de nombreuses possibilités et ne parvenait pas à faire face dans le dernier quart au rush des championnes de Belgique : 65-57.Christophe Kugener