Conséquence: la journée 1 se jouera fin décembre. Le président du département des compétitions, Guy Vervaeke, a adressé un courrier aux clubs de basket-ball expliquant que la finale de la Coupe de Belgique de la saison dernière aura lieu le 3 octobre.

Or, c'est à cette même date que la reprise du championnat était fixée. Basketball Belgium a décidé de reporter cette journée d'ouverture au 27 décembre. Les Panthers n'ont pas tardé à réagir et ont montré leur mécontentement. "La fédération Belge, composée de l'AWBB et de la VBL, vient de se rendre compte qu'elle a programmé la finale de la Coupe de Belgique féminine de la saison dernière le même jour que la première journée de championnat ( 03 octobre). Conséquence, vous les clubs, vous vous débrouillez avec vos matchs, vos invités et vos repas mais nous, nous décidons de reporter la première journée au 27 décembre. Que le grand cirque commence", a déclaré le club liégeois.