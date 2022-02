Liège Panthers 84 – Sparta Laarne 49

QT: 16-7, 21-15, 15-15, 32-12

Liège Panthers: Tremblez 0-0, DOPPEE 0-4, Leblon 8-10, De Waleffe 0-2, DESCAMPS 3-3, Peeters 0-9, Schwarz 5-4, BREMER 6-0, ROTBERG 3-7, MAES 12-4

Laarne: Aertssens 0-2, Vanhoutte 3-0, De Wilde 0-0, DEFORCHE 0-9, DEGELS 0-5, Buysse 0-0, CAPOEN 3-0, Hostyn 4-4, VAN DEN BROECKE 7-4, Bevernage 0-0, BEECKMANS 5-3

En l’absence de Brewer on pointera la remarquable présence de la jeune Lin Schwarz, 9pts mais 14( !) rebonds, qui loupe donc d’un rien le double-double tout comme Jaleesa Maes (16 pts/9 rbds) et Emme Leblon (18pts / 8 assists). Mercredi, les Panthers accueillent Waregem pour la seconde étape de leur trilogie des rencontres importantes et espèrent récupérer Brewer pour l’occasion