Liège renoue avec la victoire face au Patro Maasmechelen Liège Matthias Sintzen Les Liégeois ont confirmé leur bon état forme malgré la défaite face à Stockay en semaine. © Marquet

Les Sang et Marine se sont à nouveau imposés en amical ce samedi matin. Damien Mouchamps a marqué l'unique but de la partie peu après le retour des vestiaires. Jusqu'à présent, le RFCL a remporté six de ses sept matchs de préparation (une défaite contre Stockay cette semaine).



Une nouvelle fois, les cages sont restées inviolées alors que les adversaires sont d'un niveau bien plus élevé que lors des premières rencontres de la préparation, contre des équipes de P1 et D3 ACFF.