Liège s'impose face à Jodoigne Liège Matthias Sintzen Le Matricule 4 l'a emporté 4-0 face aux hommes de Christophe Kinet, au terme d'une belle deuxième période. © Gilles

Liège n'a pas eu la tâche facile face à une équipe de Jodoigne bien en place défensivement. Pourtant, dès l'entame du match, Bruggeman a placé le ballon au fond des filets. Pour le reste de la mi-temps, il n'y a pas eu d'occasion franche et les visiteurs ont bien fermé derrière, empêchant Liège, parfois imprécis, de développer son jeu.



Après la pause, Bustin de la tête et Bruggeman (pour la troisième fois de la préparation) confortaient l'avance liégeoise. Van den Ackerveken fixait le score à 4-0, au terme d'une deuxième période plus plaisante, tant sur le terrain qu'en tribune debout.