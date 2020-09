L’essentiel en Coupe est de passer. Donc, Liège a réussi sa mission, même si tout n’a pas été parfait. Drazen Brncic en est d’ailleurs bien conscient et apporte un élément d’explication à une prestation manquant de rythme de la part de ses troupes. “On tire toujours des enseignements d’un tel match. Et je n’ai pas vu le Liège qui me plaît. Notre prestation confirme des difficultés… mentales.”

Et le T1 des Sang et Marine de s’expliquer. “J’ai pu observer d’autres comportements