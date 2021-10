Tout le monde attend impatiemment la première victoire les Liégeois à Rocourt.

Les Sang et Marine ont perdu leur premier match de la saison et encaissé leurs premiers buts en fin de semaine dernière, dans un derby très attendu, comme on les aime. Cette défaite a bien entendu été difficile à avaler pour le groupe de Drazen Brncic mais il doit déjà se ressaisir ce dimanche face à Knokke pour décrocher la première victoire à Rocourt.

Si la défaite a fait mal, Jonathan D’Ostilio est plus que jamais confiant et confirme qu’il “n’y a pas lieu de s’alarmer”. Liège reste en tête de cette Nationale 1 qui s’annonce passionnante à suivre. “Chaque point est important mais on a vu que le groupe a bien réagi en fin de match. La mentalité et l’envie étaient là”, déclare le capitaine. (...)