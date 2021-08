Enfin un adversaire de poids pour le RFC Liège ce samedi à Rocourt. Un duel lors duquel les deux équipes n'avaient pas peur de mettre le pied. Les locaux ont cependant remporté le combat, faisant preuve de maturité et d'esprit collectif. “J’ai vu une nette progression dans le jeu, déclarait Drazen Brncic. L’équipe en face de nous se rapproche plus de ce qui nous attend dans le futur, en championnat. Il y a encore des choses à améliorer mais les joueurs ont joué en fonction du ballon et pas de l’homme. C'est ce que je demande. Nous avons été plus costauds et agressifs, en couvrant mieux les espaces. Sur les transitions, nous étions également plus dangereux.”



Liège avait du répondant lorsque le Standard tentait de prendre le dessus. "Ils avaient une bonne équipe, agressive et dynamique mais de notre côté, nous avons réussi à conserver notre jeu." Et ce malgré les absences de quelques titulaires potentiels.



A noter que le match face aux U21 d’Anderlecht aura finalement lieu mercredi soir à 19h30 au lieu de jeudi à 19h. "Il faudra confirmer", conclut le T1.

Les buts : 24e Lallemand (1-0), 45e Gosselain (2-0), 90e Perbet (3-0).