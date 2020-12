Les premiers Mondiaux UCI de cyclisme connecté se tiennent ce mercredi. Le Sprimontois de 31 ans en sera.

Ce mercredi (14h45 pour les dames, 15h45 pour les hommes), rendez-vous sur la plateforme Zwift pour les premiers championnats du monde officiels de cyclisme connecté (UCI Cycling Esport). Chez les hommes, ils seront 88 coureurs sélectionnés par leur fédération officielle, un petit moins chez les femmes. Enjeux de cette course de 50 kilomètres, soit un peu plus d'une heure: les premiers maillots arc-en-ciel de la spécialité... Le tout diffusé en direct sur Sporza et Auvio.

Des professionnels connus (Boasson Hagen, Uran, Bettiol, Campenaerts...) se mesureront à de bons amateurs spécialistes de Zwift. Côté belge, outre Campenaerts, on aura Thomas De Gendt, Eli Iserbyt (champion d'Europe de cyclo-cross), Jens Schuermans (champion de Belgique VTT), Lennert Teugels et... Lionel Vujasin.

Dans le monde "réel", ce Sprimontois de 31 ans a pratiqué le VTT jusqu'en élites et a été trois fois champion provincial en cyclo-cross entre 2015 et 2017. "J'ai découvert le cyclisme connecté en 2018"