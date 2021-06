© Moisse

C'était dans l'air, surtout depuis l'arrivée d'Hillary Damman au Standard, et c'est désormais officiel: Lisa Lichtfus change de crèmerie. Sa destination était inconnue mais a été révélée ce vendredi: c'est au DFCO, le club de Dijon, en France, qu'elle évoluera. Au Standard de Liège depuis 2011, la portière de 21 ans a signé un contrat de deux saisons.Au Standard, elle avait remporté deux fois le championnat de Belgique (2016 et 2017) et la coupe de Belgique une fois (2018). En 2017 et 2019, elle a été élue meilleure gardienne de Super League., déclare-t-elle au moment de parapher son contrat. Elle est le premier renfort estival du club français.Son futur entraîneur des gardiennes, Pierre-Henry Coulon, explique ce qui l’a séduit :