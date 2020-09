Loïc Besson est le dernier transfert entrant du RFC Liège. A 21 ans, il correspond parfaitement à la philosophie du club qui tente d’intégrer des jeunes. Venu de Virton où il jouait avec la réserve, le milieu défensif s’entraînait tout de même avec l’équipe première. Rencontre.

Signer à Liège après avoir connu Ciney et Virton, qu’est-ce que cela représente pour vous ?

"Quand j’entends parler de Liège, c’est en tant que club avec des supporters exceptionnels. En plus, ce sera une vraie année test pour moi : la première avec des adultes en match. J’espère jouer le plus possible. Je pense qu’il y a une place à prendre car le noyau n’est pas énorme." (...)