Titularisé pour la première fois la semaine dernière face à Verlaine, le jeune Loïc Evrard avait livré une prestation remarquée au point que Marc Segatto n’avait pas hésité à dire de lui qu’il avait été l’élément adverse qui avait posé le plus de problèmes par ses dribbles et sa vivacité. Profitant peut-être des nombreuses défections sur le plan offensif des Rats, le transfuge de Bomal était encore sur le terrain de Waremme et il a été remplacé en fin de rencontre.

Du haut de ses 18 ans, Loïc ne se prend pas la tête et avoue tout de go : "Je dois bien dire que je ne m’attendais pas à être si tôt titulaire. Je me donne à fond à chaque entraînement et le coach m’a récompensé. Cela fait du bien au moral en tous les cas." (...)