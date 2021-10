Loïc Reciputi retrouve un statut de titulaire. Visé peut compter sur lui.

Les choix de José Riga sont essentiellement dictés, ces dernières semaines, par les suspensions à répétition. Face à Dender, le coach visétois a aussi apporté du sang neuf dans un onze de départ privé cette fois de Cascio. Un changement poste pour poste dans la ligne arrière : Reciputi à la place de Schillings.

La titularisation de l’ancien Sang et Marine n’est pas passée inaperçue. Parce que Reciputi est à créditer d’une bonne prestation, qu’il a d’ailleurs failli ponctuer par un but de la tête sur coup de coin. Parce que la dernière cape en match officiel, le concernant, remontait à plus d’un an, un soir de fin septembre au Tivoli louviérois. Autant dire que le garçon attendait ce moment avec une certaine impatience. "Je l’ai appris dans le vestiaire avant le match, lorsque le coach a affiché sa composition d’équipe", racontait-il.

Trop souvent blessé, l’empêchant de donner le meilleur de lui-même, le Sérésien a sans doute rongé son frein avec plus d’amertume qu’un autre durant les mises en veille de la compétition. (...)