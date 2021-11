Lomba signe un retour très efficace à Warnant Liège Alain Gilles © CJHEY

Suspendu la semaine passée, Jordan Lomba a répondu présent dimanche dans l’entrejeu vert face à une excellente équipe de Jette.



À bientôt 24 ans, Jordan Lomba a déjà goûté au monde professionnel. En effet, il s’est expatrié au FK Rabotnicki en Macédoine où il avait un contrat de joueur pro. "Au début, cela s’est bien passé, assure-t-il. Et puis, par la suite, cela s’est dégradé. Mais je ne regrette rien. Cette épopée m’a permis de grandir." Et de retrouver, le petit patelin hesbignon de Warnant où il peut à nouveau s’exprimer au milieu du jeu. "Durant le mois de juillet et d’août, j’étais en essai à Virton, pointe-il. Et puis Warnant m’a contacté à la fin des vacances d’été. Je remercie d’ailleurs les Vert et Blanc de m’avoir accueilli et surtout permis de retrouver mes marques en milieu de terrain. Je sens que je m’améliore de semaine en semaine. (...)