La jeune arrière qui porte le numéro 3 soufflera ses 18 bougies en mars. Elle a paraphé un contrat pour deux années, plus une en option. Elle est aussi internationale WU19.

© SL16

C'est ainsi qu'après avoir prolongé le contrat de Welma Fon et intégré Chloé Snaps au noyau de Super League, les Rouches ont acté la prolongation de Loredana Humartus.La jeune arrière qui porte le numéro 3 soufflera ses 18 bougies en mars. Elle a paraphé un contrat pour deux années, plus une en option. Elle est aussi internationale WU19.

La direction du Standard Femina est occupée à constituer le noyau de la saison prochaine en Super League. Le chantier n'est qu'à ses débuts mais il sera probablement moins complexe qu'il y a un an. On le sait, les jeunes représentent l'avenir du club, qui mise déjà beaucoup dessus, tout en veillant à respecter un équilibre avec des joueuses plus expérimentées.