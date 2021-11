Le HC Visé avait montré des signes de progrès au cours des dernières semaines. Samedi, à l’occasion de son déplacement à Pelt, il se voyait offrir une belle occasion de confirmer et de terminer le premier tour dans le top 4. Mais il est passé complètement à côté de son match.

Après 13 minutes de jeu seulement, le marquoir indiquait déjà six buts d’écart. Visé allait revenir à quatre buts avant la mi-temps mais le début de deuxième période n’était pas bon non plus.

Sans Vancosen et Bello, seuls joueurs à véritablement sortir du lot, les choses auraient été pires encore. Et ce qui est inadmissible, ce sont les cinq buts encaissés dans les cinq dernières minutes, sans aucune réaction.

Arthur Hoge, le président visétois, ne cachait pas sa déception. "Je regrette surtout le manque de combativité", dit-il, sans envisager pourtant de révolution. Le poste du coach n’est pas en danger et il n’y aura pas de renfort non plus. Il reste certes un second tour à Visé pour se refaire mais les prochaines rencontres s’annoncent difficiles avec un déplacement à Volendam puis la réception de Bocholt. Si Visé ne progresse pas (il n’a toujours pas battu une équipe du top 4 cette saison), il pourrait se retrouver à six points de la quatrième place dans deux semaines. Autant dire qu’il pourrait alors faire définitivement une croix sur le Final 4 et n’aurait plus que les playoffs du championnat de Belgique pour sauver sa saison.



Fiche technique

HC Visé BM : Delatte, Plessers, Brixhe 1, Gava 3, Ranc 1, Destexhe, Massat 2, Nguema, Vancosen 10, Boyon, Lahonda 1, Hougardy 1, Kedziora 1, Bello 7, Hadzic 2.

Intermédiaires : 7-4, 14-8, 17-13, 25-20, 31-26, 39-29