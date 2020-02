Et de huit pour Luana Debatty ! À 27 ans, la figure emblématique du "Sparring", à Liège, s’est offert ce week-end, à Louvain, un huitième titre de championne de Belgique. "Et le huitième d’affilée !" , sourit Launa. "C’est toujours un honneur de monter sur le podium national parce que c’est à chaque fois un défi. Il y a une certaine pression, venue du fait qu’on dispute des compétitions internationales. Alors, on nous attend au tournant… Même si, compte tenu du faible nombre de participantes dans ma catégorie, -68 kg, je n’ai combattu que deux fois, je suis fière de ce nouveau titre. Il représente beaucoup pour moi…"

Encadrée par son père, Pablo Debatty, Luana figurait parmi la dizaine de participants du club, cher à une famille réputée dans la discipline. Mais pas trop le temps de fêter ça ! Luana s’est, en effet, envolée dans la nuit de