Fin février, il y aura exactement un an que Luana Debatty n’a plus combattu en compétition. C’était à Salzbourg, en Autriche, où elle avait gagné son premier combat avant de perdre le suivant et malheureusement de devoir ranger son kimono. C’était encore avant que les Jeux de Tokyo ne soient reportés. Un an donc, une éternité pour Luana à qui l’adrénaline manque terriblement.

"C’est vrai, j’ai vraiment hâte de retrouver cette ambiance si particulière. Pour être honnête, j’aurais pu combattre fin octobre, à Paris, mais j’ai préféré ne prendre aucun risque avec la crise sanitaire.