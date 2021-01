Luc Ernes craque et dit "oui" pour une nouvelle saison à Faimes, Collin prolonge aussi à Melen Liège Matthias Sintzen Les deux coachs de P1 resteront en place la saison prochaine. Du côté de Faimes, c'est un peu une surprise. © MaMick Photography

La fidélité est l'un des maîtres-mots chez Luc Ernes. L'ancien Rouge et Bleu entamera une sixième saison à la tête de Faimes l'été prochain, avec le même staff. Pourtant, son récent discours n'allait pas du tout dans ce sens: il pensait quitter les vestiaires le dimanche après-midi. "L'âge est là mais je ne voulais pas m'arrêter après une telle saison. J'ai été opéré et depuis, je me sens beaucoup mieux", explique Pigeon.



Que ferait-il un dimanche sans football? "C'est vrai que je m'ennuie le mardi, le jeudi et le dimanche quand il n'y a pas de foot. Et puis, dans ma tête, je suis encore jeune (rires) ."



A Melen, Pascal Collin, Michael Huynen et Serge Marin ont également prolongé.