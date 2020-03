Simba - Yanga, c’est l’un des grands derbies du football africain. Un moment sacré que Luc Eymael vient de vivre et surtout d’épingler à sa carte de visite, par la grâce d’une victoire (1-0). Le week-end dernier, le technicien liégeois a contribué à rendre heureux la moitié de ce pays d’Afrique de l’Est, ni plus ni moins ! "Si on parle football, il faut savoir que la Tanzanie est divisée en deux. Une moitié supporte Simba, l’autre Yanga."

Luc Eymael, lui, est depuis