Médaillé d’argent, le week-end dernier, lors de l’Open de France disputé au sud de Paris, Luca Costa était partagé entre deux sentiments : “la délivrance” et “la déception”, selon les propres termes du jeune homme de 23 ans affilié au Karaté Club Wallonie (KCW), créé par son père, Marco. “Après huit mois sans compétition, c’était incroyable de pouvoir combattre à nouveau ! J’en ai mal dormi la nuit précédente et je me suis même levé avec la boule au ventre, incapable d’avaler mon petit-déjeuner. Mais, dès que j’ai enfilé mon kimono, la pression est retombée. Cette compétition était une délivrance pour tous les participants.”

Un rendez-vous prisé par les meilleurs karatékas français, auxquels étaient venus se joindre une dizaine de Belges, dont cinq du KCW. Et la journée s’est bien passée pour Luca qui a survolé ses quatre premiers combats avant d’être frustré en finale, face au Français Jacquet. “Le résultat de ce combat est, pour moi, une déception. D’abord, parce qu’il s’est soldé par un match nul (7-7), la victoire revenant à mon adversaire car il avait marqué le premier. Surtout, parce que j’ai l’impression d’avoir été lésé par l’arbitrage. En France, les arbitres autorisent les contacts. J’étais prévenu, prêt à la bagarre, mais j’ai été surpris sur certains mouvements…”