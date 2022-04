Cet hiver, Lucas Da Silva (RFCL) avait épaté les suiveurs de l’athlétisme belge en terminant premier Belge lors de la Crosscup d’Hannut. Dans la foulée, sa 13e place au National avait quelque peu déçu, à commencer par celui qui avoue "s’être mis trop de pression" à l’époque, voulant sans doute confirmer tout de suite sa sortie hesbignonne.

Ce week-end, à Pacé (Bretagne), le Liégeois s’est remis dans un "trends haussier" en prenant la 9e place de la course de sélection française pour la Coupe d’Europe du 10 000 mètres qui se déroulera le 28 mai prochain au même endroit (les Belges Simon Debognies et Robin Hendrix ont pris les deux premières places en 27’57 et 28’01). Son chrono ? 29:16.90, soit un record personnel amélioré de plus de 15 secondes (29:32.35 l’an dernier).

"Je revenais d’un stage à Ifrane de trois semaines en compagnie de Soufiane Bouchikhi", nous explique-t-il. "En fait, je visais un chrono de moins de 29 minutes. Mais dès que la course a été lancée, un groupe est parti sur base de 28’15 et un autre pour 29’30. Aller avec le premier était trop dangereux. Je suis parti avec le second, mais ce n’était pas vraiment ce que je voulais. J’ai donc dû faire les 5 derniers kilomètres seul, ce qui n’est pas l’idéal lorsque l’on cherche un chrono. Dommage, mais j’aurai l’occasion de l’améliorer le 14 mai prochain lors d’un meeting à Londres où je serai avec Soufiane. À Pace, je ne suis pas allé taper dur dans la machine, sauf sans doute lors du dernier kilomètre que je réalise autour des 2’40/2’43…"

En attendant, Da Silva retourne dès ce mardi à Ifrane (1750 mètres d’altitude), ville d’entraînement qu’ont rallié pas mal d’Européens à la fin de cet hiver et au début de printemps en raison de la présence de trop de neige à Font Romeu, notamment. Il y restera encore deux semaines et y retrouvera sur place, outre Bouchikhi, le trio de Herve AC "Deflandre-Collard-Thibert".

Les deux athlètes liégeois y ont loué un appartement et y bénéficient des services de quelqu’un qui leur prépare à manger tous les jours. "J’espère me qualifier pour le 28 mai où 4 places sont disponibles pour les Belges", termine l’athlète de Hassan Ait Abbou qui, soit dit en passant, s’est qualifié à Pace pour les Universiades, qui auront lieu à Chengdu (Chine) début juillet.