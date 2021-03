La nouvelle en a surpris plus. Sprimont a annoncé le retour de son ex attaquant, Lucas Damblon. Un pur produit du club qui avait rejoint St-Trond en 2016. En équipe première des Carriers, il avait fait très bonne impression alors que le club évoluait dans l’ancienne D3. L’attaquant a ensuite connu des prêts à Geel et au RWDM, avant d’être vendu à Rupel Boom puis à Tirlemont. Un solide transfert qui montre bien que Sprimont est prêt à tout.

Lucas,comment s’est déroulé ce tansfert ?

"Je parlais régulièrement avec le club. J’avais toujours dit que si je devais redescendre, je penserais à Sprimont en premier.